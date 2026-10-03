Κολοκύθι ή κολοκύθα; Οι διαφορές και η διατροφική αξία τους (+συνταγές)

Η κολοκύθα και το κολοκύθι ανήκουν στην ίδια οικογένεια φυτών, τα κολοκυνθοειδή, και αποτελούν σημαντικά είδη με διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρήσεις. Η κολοκύθα είναι χειμερινό λαχανικό, ιδιαίτερα θρεπτικό και πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, ενώ το κολοκύθι αποτελεί θερινό λαχανικό με μακρά ιστορία καλλιέργειας. Παρά τις διαφορές τους, και τα δύο έχουν σημαντική θέση στη διατροφή και στις κουζίνες μας.



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