Κολοκύθι ή κολοκύθα; Οι διαφορές και η διατροφική αξία τους (+συνταγές)
CANTINA
κολοκύθα Κολοκύθι

Κολοκύθι ή κολοκύθα; Οι διαφορές και η διατροφική αξία τους (+συνταγές)

Κολοκύθι ή κολοκύθα; Συγκρίνουμε θερμίδες, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα και βλέπουμε τι προσφέρει το καθένα

Κολοκύθι ή κολοκύθα; Οι διαφορές και η διατροφική αξία τους (+συνταγές)

Η κολοκύθα και το κολοκύθι ανήκουν στην ίδια οικογένεια φυτών, τα κολοκυνθοειδή, και αποτελούν σημαντικά είδη με διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρήσεις. Η κολοκύθα είναι χειμερινό λαχανικό, ιδιαίτερα θρεπτικό και πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, ενώ το κολοκύθι αποτελεί θερινό λαχανικό με μακρά ιστορία καλλιέργειας. Παρά τις διαφορές τους, και τα δύο έχουν σημαντική θέση στη διατροφή και στις κουζίνες μας.

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