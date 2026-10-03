Βρήκαμε σκόρο στο αλεύρι; Τι πετάμε και πώς καθαρίζουμε το ντουλάπι
CANTINA
Σκόρος τροφίμων σκόρος

Βρήκαμε σκόρο στο αλεύρι; Τι πετάμε και πώς καθαρίζουμε το ντουλάπι

Δείτε ποια τρόφιμα πρέπει να πετάξουμε, ποια μπορούμε να κρατήσουμε και πώς καθαρίζουμε σωστά το ντουλάπι

Βρήκαμε σκόρο στο αλεύρι; Τι πετάμε και πώς καθαρίζουμε το ντουλάπι
Αν ανοίξουμε το αλεύρι και βρούμε σκόρο, προνύμφες ή μικρούς ιστούς, το συγκεκριμένο τρόφιμο πρέπει να πεταχτεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αδειάζουμε όλο το ντουλάπι στα σκουπίδια. Χρειάζεται σχολαστικός έλεγχος, γιατί το πρόβλημα μπορεί να έχει περάσει και σε άλλες συσκευασίες.

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