Γαρίδες σαγανάκι
Γαρίδες σαγανάκι
Οι γαρίδες σαγανάκι είναι ένας υπέροχος μεζές, που εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ένα πλήρες γεύμα, οικονομικό και γρήγορο
Διαδικασία
Βήμα 1
Σοτάρουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε την ντομάτα και σιγοβράζουμε λίγα λεπτά.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σοτάρουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε την ντομάτα και σιγοβράζουμε λίγα λεπτά.
Δείτε τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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