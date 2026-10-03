Από ζυμαρικά και τάρτες μέχρι σοκολατένια γλυκά: 14 νόστιμες συνταγές με φουντούκια
Από ζυμαρικά και τάρτες μέχρι σοκολατένια γλυκά: 14 νόστιμες συνταγές με φουντούκια
Συνταγές με φουντούκια για να τα απολαύσουμε αλλιώς: ζυμαρικά, τάρτες και ριζότο αλλά και πραλίνα, σοκολατένια κέικ, εκλέρ και τερίνα
Έχουμε συνδέσει τα φουντούκια κυρίως με τη σοκολάτα, την πραλίνα και τα γλυκά. Στην κουζίνα, όμως, έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες. Καβουρδισμένα και χοντροσπασμένα δίνουν τραγανή υφή σε ζυμαρικά, σαλάτες και ριζότο, ενώ η γεμάτη, ελαφρώς γλυκιά γεύση τους ταιριάζει πολύ με τυριά και ψητά λαχανικά.
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