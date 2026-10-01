Φακές σούπα με λαδολέμονο
CANTINA
Φακές σούπα φακές

Φακές σούπα με λαδολέμονο

Τα υλικά που θα χρειαστείτε και η διαδικασία βήμα - βήμα 

Φακές σούπα με λαδολέμονο

Παρόλο που έχουμε συνηθίσει να τις μαγειρεύουμε με ντομάτα και να προσθέτουμε ξίδι, οι φακές γίνονται εξαιρετική σούπα και με λαδολέμονο.

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