Πώς πλένουμε σωστά το λάχανο: Χρειάζεται να ξεχωρίσουμε τα φύλλα;

Το λάχανο, γλυκό και τραγανό, είναι ένα από τα λαχανικά που πρωταγωνιστούν στη μαγειρική μας, ιδιαίτερα το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Από την κλασική λαχανοσαλάτα μέχρι πίτες, σούπες, λαχανοντολμάδες και διάφορα μαγειρευτά, βρίσκει θέση σε αμέτρητες συνταγές. Επειδή, όμως, αποτελείται από πολλά φύλλα που αγκαλιάζουν σφιχτά το ένα το άλλο, συχνά προκύπτει η εξής απορία: πώς πλένεται σωστά; Χρειάζεται να πλύνουμε ένα ένα τα φύλλα; Μπορούμε να το κόψουμε πρώτα; Και τι γίνεται όταν θέλουμε να το τρίψουμε για σαλάτα;

Όπως όλα τα φρέσκα λαχανικά, έτσι και το λάχανο πρέπει να πλένεται πριν καταναλωθεί ή μαγειρευτεί. Τα εξωτερικά φύλλα μπορεί να έχουν χώμα, σκόνη ή άλλους ρύπους από τη συγκομιδή, τη μεταφορά και την αποθήκευση. Τα εσωτερικά φύλλα είναι περισσότερο προστατευμένα επειδή το λάχανο σχηματίζει ένα πολύ συμπαγές κεφάλι, αλλά και πάλι το σωστό πλύσιμο είναι σημαντικό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να το φάμε ωμό.



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