Ρετρό πιάτα που επιστρέφουν και 5 διευθύνσεις για να τα δοκιμάσετε

Υπάρχει μια «γενιά» πιάτων που έζησε στιγμές δόξας στην αστική Αθήνα, προτού σιγά σιγά εξαφανιστεί για πάντα από τα μενού των εστιατορίων τού σήμερα, ίσως θύματα και αυτά της μόδας και της μίμησης εισαγόμενων, εθνικών χαρακτηριστικών και πρακτικών. Ωστόσο, οι συνθέσεις που γνώρισαν για δεκαετίες πεδίο δόξης λαμπρό, από ξένους προς την ελληνική κουζίνα τόπους κατάγονται: αριστοκρατικούς, βασιλικούς κάποτε, αστικούς αργότερα.