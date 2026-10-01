Smashed πατάτες στο air fryer: Τραγανές από έξω, αφράτες μέσα με 3 βασικά υλικά
Smashed πατάτες στο air fryer: Τραγανές από έξω, αφράτες μέσα με 3 βασικά υλικά
Πώς γίνονται οι πατάτες στο air fryer τραγανές απέξω και αφράτες μέσα. Η εύκολη τεχνική με βράσιμο, σκόρδο και βούτυρο.
Δεν είναι τηγανητές, ούτε οι κλασικές πατάτες φούρνου. Οι smashed πατάτες βράζουν πρώτα, πιέζονται μέχρι να ανοίξουν και στη συνέχεια μπαίνουν στο air fryer με βούτυρο και σκόρδο. Το αποτέλεσμα είναι πατάτες μαλακές στο κέντρο, με πολύ τραγανές άκρες.
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