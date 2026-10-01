Smashed πατάτες στο air fryer: Τραγανές από έξω, αφράτες μέσα με 3 βασικά υλικά

Δεν είναι τηγανητές, ούτε οι κλασικές πατάτες φούρνου. Οι smashed πατάτες βράζουν πρώτα, πιέζονται μέχρι να ανοίξουν και στη συνέχεια μπαίνουν στο air fryer με βούτυρο και σκόρδο. Το αποτέλεσμα είναι πατάτες μαλακές στο κέντρο, με πολύ τραγανές άκρες.