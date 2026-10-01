Ειρήνη Σπανούλη: Η οικονομολόγος που άφησε την Αθήνα για να γίνει αγρότισσα στη Λάρισα

Η Ειρήνη Σπανούλη άφησε την επαγγελματική ζωή στην Αθήνα, επέστρεψε στη Θεσσαλία και έγινε αγρότισσα. Η ιστορία της και η Ομάδα Παραγωγών «Καρπολόγιον».