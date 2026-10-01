Ειρήνη Σπανούλη: Η οικονομολόγος που άφησε την Αθήνα για να γίνει αγρότισσα στη Λάρισα
CANTINA
Ειρήνη Σπανούλη Καρπολόγιον Αμύγδαλα

Ειρήνη Σπανούλη: Η οικονομολόγος που άφησε την Αθήνα για να γίνει αγρότισσα στη Λάρισα

Η Ειρήνη Σπανούλη άφησε την επαγγελματική ζωή στην Αθήνα, επέστρεψε στη Θεσσαλία και έγινε αγρότισσα. Η ιστορία της και η Ομάδα Παραγωγών «Καρπολόγιον».

Ειρήνη Σπανούλη: Η οικονομολόγος που άφησε την Αθήνα για να γίνει αγρότισσα στη Λάρισα
Η Ειρήνη Σπανούλη ακολουθούσε μια επαγγελματική διαδρομή που έμοιαζε προδιαγεγραμμένη με σπουδές στην Αθήνα, εργασία σε πολυεθνικές, γραφείο, meetings, στόχοι και το επόμενο βήμα στην καριέρα. Μέχρι που, λίγο μετά την καραντίνα, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα της στη Λάρισα και τον ρώτησε αν προλάβαινε την προθεσμία για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών.

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