Meratza στο Τσεπέλοβο: Για σιγομαγειρεμένο κοκκινιστό κόκορα με χειροποίητες χυλοπίτες
Meratza στο Τσεπέλοβο: Για σιγομαγειρεμένο κοκκινιστό κόκορα με χειροποίητες χυλοπίτες
Στο Τσεπέλοβο, ένα από τα ψηλά χωριά του Κεντρικού Ζαγορίου, ανεβαίνει κανείς για την Τύμφη, τα μονοπάτια της και την ηπειρώτικη κουζίνα.
Από τον περασμένο Δεκέμβριο, δίπλα στις ταβέρνες του χωριού υπάρχει και μια διαφορετική πρόταση για φαγητό: το Meratza, εστιατόριο του Oreno, ενός ορεινού καταλύματος μόνο για ενήλικες, με spa και εσωτερική πισίνα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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