Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (30/9/2026)

Έτσι, θα ψήσουμε στον φούρνο μία πολύ νόστιμη τυρένια τάρτα, την οποία θα απολαύσουμε είτε ως συνοδευτικό είτε ως ελαφρύ βραδινό. Παράλληλα, θα φτιάξουμε παντζαροσαλάτα με σκορδαλιά αμυγδάλου, ενώ για κυρίως πιάτο θα ετοιμάσουμε γίγαντες πλακί με φέτα. Για επιδόρπιο, τα καραμελωμένα μήλα με κανέλα, απλωμένα σε μία φέτα ψωμιού, είναι τέλεια επιλογή.