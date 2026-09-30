Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (30/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (30/9/2026)
Τετάρτη σήμερα, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε εύκολες συνταγές με όσπρια, τυριά και λαχανικά, που προσαρμόζονται σε όλες τις εποχές του χρόνου
Έτσι, θα ψήσουμε στον φούρνο μία πολύ νόστιμη τυρένια τάρτα, την οποία θα απολαύσουμε είτε ως συνοδευτικό είτε ως ελαφρύ βραδινό. Παράλληλα, θα φτιάξουμε παντζαροσαλάτα με σκορδαλιά αμυγδάλου, ενώ για κυρίως πιάτο θα ετοιμάσουμε γίγαντες πλακί με φέτα. Για επιδόρπιο, τα καραμελωμένα μήλα με κανέλα, απλωμένα σε μία φέτα ψωμιού, είναι τέλεια επιλογή.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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