Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (30/9/2026)
CANTINA
το μενού της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (30/9/2026)

Τετάρτη σήμερα, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε εύκολες συνταγές με όσπρια, τυριά και λαχανικά, που προσαρμόζονται σε όλες τις εποχές του χρόνου

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (30/9/2026)
Έτσι, θα ψήσουμε στον φούρνο μία πολύ νόστιμη τυρένια τάρτα, την οποία θα απολαύσουμε είτε ως συνοδευτικό είτε ως ελαφρύ βραδινό. Παράλληλα, θα φτιάξουμε παντζαροσαλάτα με σκορδαλιά αμυγδάλου, ενώ για κυρίως πιάτο θα ετοιμάσουμε γίγαντες πλακί με φέτα. Για επιδόρπιο, τα καραμελωμένα μήλα με κανέλα, απλωμένα σε μία φέτα ψωμιού, είναι τέλεια επιλογή.

Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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