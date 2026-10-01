Όλα τα μυστικά για τέλεια χυλωμένη ρεβιθάδα

Δηλαδή, με τα ρεβίθια νόστιμα και χυλωμένα, το άφθονο κρεμμύδι μελωμένο, δεντρολίβανο για αρώματα και το λεμόνι τόσο-όσο να κοντράρει την αμυλώδη υφή τους.Στα ρεβίθια η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι απολύτως καθοριστική τού μαγειρικού αποτελέσματος. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος αν η πρώτη ύλη είναι ποιοτική ή όχι.