Όλα τα μυστικά για τέλεια χυλωμένη ρεβιθάδα
Όλα τα μυστικά για τέλεια χυλωμένη ρεβιθάδα
Ένα απ' τα πιο αγαπημένα φαγητά είναι η ρεβιθάδα, ειδικά όπως τη μαγειρεύουν στα νησιά, σε ξυλόφουρνους.
Δηλαδή, με τα ρεβίθια νόστιμα και χυλωμένα, το άφθονο κρεμμύδι μελωμένο, δεντρολίβανο για αρώματα και το λεμόνι τόσο-όσο να κοντράρει την αμυλώδη υφή τους.
Στα ρεβίθια η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι απολύτως καθοριστική τού μαγειρικού αποτελέσματος. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος αν η πρώτη ύλη είναι ποιοτική ή όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Στα ρεβίθια η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι απολύτως καθοριστική τού μαγειρικού αποτελέσματος. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος αν η πρώτη ύλη είναι ποιοτική ή όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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