Όλα τα μυστικά για τέλεια χυλωμένη ρεβιθάδα
CANTINA
ρεβίθια Ρεβιθάδα

Όλα τα μυστικά για τέλεια χυλωμένη ρεβιθάδα

Ένα απ' τα πιο αγαπημένα φαγητά είναι η ρεβιθάδα, ειδικά όπως τη μαγειρεύουν στα νησιά, σε ξυλόφουρνους.

Όλα τα μυστικά για τέλεια χυλωμένη ρεβιθάδα
Δηλαδή, με τα ρεβίθια νόστιμα και χυλωμένα, το άφθονο κρεμμύδι μελωμένο, δεντρολίβανο για αρώματα και το λεμόνι τόσο-όσο να κοντράρει την αμυλώδη υφή τους.

Στα ρεβίθια η ποιότητα της πρώτης ύλης είναι απολύτως καθοριστική τού μαγειρικού αποτελέσματος. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος αν η πρώτη ύλη είναι ποιοτική ή όχι.

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