Τι βάζουμε στην κατάψυξη για να έχουμε πρωινό έτοιμο σε 5 λεπτά

Το πρωινό είναι ίσως το γεύμα στο οποίο η έλλειψη χρόνου φαίνεται περισσότερο. Τις καθημερινές, ακόμη και το να κόψουμε ψωμί, να ετοιμάσουμε κάτι πρόχειρο ή να καθαρίσουμε φρούτα, μπορεί να μοιάζει με επιπλέον δουλειά. Τη λύση μπορεί να δώσει ένα μικρό απόθεμα έτοιμων πρωϊνών στην κατάψυξη, αρκεί να κάνουμε τις κατάλληλες αγορές.

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