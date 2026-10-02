Τι βάζουμε στην κατάψυξη για να έχουμε πρωινό έτοιμο σε 5 λεπτά
Τι βάζουμε στην κατάψυξη για να έχουμε πρωινό έτοιμο σε 5 λεπτά
Τι μπορούμε να βάλουμε στην κατάψυξη για γρήγορο πρωινό; Πρακτικές ιδέες, από ψωμί και πίτες μέχρι pancakes και φρούτα για smoothie.
Το πρωινό είναι ίσως το γεύμα στο οποίο η έλλειψη χρόνου φαίνεται περισσότερο. Τις καθημερινές, ακόμη και το να κόψουμε ψωμί, να ετοιμάσουμε κάτι πρόχειρο ή να καθαρίσουμε φρούτα, μπορεί να μοιάζει με επιπλέον δουλειά. Τη λύση μπορεί να δώσει ένα μικρό απόθεμα έτοιμων πρωϊνών στην κατάψυξη, αρκεί να κάνουμε τις κατάλληλες αγορές.
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