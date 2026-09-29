Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (29/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (29/9/2026)
Τρίτη σήμερα, ο Σεπτέμβριος πλησιάζει στο τέλος του και το μενού μας περιλαμβάνει πιάτα νόστιμα, που ταιριάζουν απόλυτα με το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού
Θα ψήσουμε, λοιπόν, πουγκιά σφολιάτας, γεμισμένα με πράσο και φέτα, τα οποία αποτελούν ένα πολύ χορταστικό ορεκτικό για το καθημερινό τραπέζι, ενώ μπορούν να προστεθούν και στο τάπερ του γραφείου ή του σχολείου. Για κυρίως, θα μαγειρέψουμε κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες στην κατσαρόλα, ένα αγαπημένο φαγητό μικρών και μεγάλων, και θα το συνοδεύσουμε με μία σαλάτα από φθινοπωρινές ρίζες, όπως παντζάρια, καρότα και σελινόριζα. Όσο για επιδόρπιο, θα ετοιμάσουμε κέικ ταψιού, ένα από τα πιο διαχρονικά γλυκά.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
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