Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (29/9/2026)

Θα ψήσουμε, λοιπόν, πουγκιά σφολιάτας, γεμισμένα με πράσο και φέτα, τα οποία αποτελούν ένα πολύ χορταστικό ορεκτικό για το καθημερινό τραπέζι, ενώ μπορούν να προστεθούν και στο τάπερ του γραφείου ή του σχολείου. Για κυρίως, θα μαγειρέψουμε κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες στην κατσαρόλα, ένα αγαπημένο φαγητό μικρών και μεγάλων, και θα το συνοδεύσουμε με μία σαλάτα από φθινοπωρινές ρίζες, όπως παντζάρια, καρότα και σελινόριζα. Όσο για επιδόρπιο, θα ετοιμάσουμε κέικ ταψιού, ένα από τα πιο διαχρονικά γλυκά.