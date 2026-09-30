Πώς θα καταλάβετε εάν το τηγάνι σας μπαίνει στον φούρνο

Η απορία είναι λογική, καθώς πολλά φαγητά ξεκινούν το μαγείρεμά τους στο μάτι της κουζίνας και ολοκληρώνονται στον φούρνο. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα τηγάνια κατάλληλα για υψηλές θερμοκρασίες και μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να καταστρέψει το σκεύος ή να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά μας.