Δοκιμάσαμε το αυθεντικό Bellini στο Harry’s Bar της Βενετίας – Αυτή είναι η συνταγή του
CANTINA
bellini Βενετία Harrys Bar

Δοκιμάσαμε το αυθεντικό Bellini στο Harry’s Bar της Βενετίας – Αυτή είναι η συνταγή του

Δοκιμάσαμε το αυθεντικό Bellini στο Harry’s Bar της Βενετίας και βρήκαμε την αυθεντική συνταγή με ροδάκινο και Prosecco.

Δοκιμάσαμε το αυθεντικό Bellini στο Harry’s Bar της Βενετίας – Αυτή είναι η συνταγή του

Αν πάτε στη Βενετία, ένα Bellini στο Harry’s Bar σχεδόν «επιβάλλεται». Το εμβληματικό κοκτέιλ σερβίρεται σήμερα σε όλο τον κόσμο, αλλά εδώ φτιάχτηκε για πρώτη φορά, το 1948, από τον Giuseppe Cipriani.

Πήγαμε, λοιπόν, στο Harry’s Bar για να το δοκιμάσουμε εκεί όπου γεννήθηκε. Έφτασε στο τραπέζι σε μικρό ποτήρι με το χαρακτηριστικό λογότυπο Cipriani, με το έντονο ροζέ χρώμα, χωρίς πάγο και έναν λεπτό αφρό στην επιφάνεια. Σερβίρεται μαζί με ένα μπολ πράσινες ελιές και ένα άδειο πιατάκι για τα κουκούτσια.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης