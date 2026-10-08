Δοκιμάσαμε το αυθεντικό Bellini στο Harry’s Bar της Βενετίας – Αυτή είναι η συνταγή του

Αν πάτε στη Βενετία, ένα Bellini στο Harry’s Bar σχεδόν «επιβάλλεται». Το εμβληματικό κοκτέιλ σερβίρεται σήμερα σε όλο τον κόσμο, αλλά εδώ φτιάχτηκε για πρώτη φορά, το 1948, από τον Giuseppe Cipriani.

Πήγαμε, λοιπόν, στο Harry’s Bar για να το δοκιμάσουμε εκεί όπου γεννήθηκε. Έφτασε στο τραπέζι σε μικρό ποτήρι με το χαρακτηριστικό λογότυπο Cipriani, με το έντονο ροζέ χρώμα, χωρίς πάγο και έναν λεπτό αφρό στην επιφάνεια. Σερβίρεται μαζί με ένα μπολ πράσινες ελιές και ένα άδειο πιατάκι για τα κουκούτσια.



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