3 ελαφριά γλυκά που θα μας συνοδεύσουν τα φθινοπωρινά απογεύματα
3 ελαφριά γλυκά που θα μας συνοδεύσουν τα φθινοπωρινά απογεύματα
Τρεις εύκολες συνταγές για φθινοπωρινά γλυκά: crostata με ρικότα και σύκα, tea loaf με αποξηραμένα φρούτα και τάρτα με δαμάσκηνα.
Οι πρώτες δροσερές μέρες του φθινοπώρου είναι πια γεγονός και μέρος της γοητείας τους είναι ότι μας κάνουν ν΄αποζητούμε μικρές απολαύσεις και περισσότερες στιγμές στο σπίτι. Ένα ζεστό ρόφημα, λίγη χαλαρή μουσική και φυσικά, ένα γλυκό που μοσχοβολά φρούτα, βούτυρο και φρεσκοψημένη ζύμη, είναι ίσως τα συστατικά που προσθέτουν σ΄ένα ήσυχο απόγευμα εκείνες τις πινελιές απόλαυσης που χρειαζόμαστε για να έρθει αβίαστα η αποφόρτιση από την ένταση της ημέρας.
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