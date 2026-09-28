Πίτσα Ναπολιτάνα: Οι 10 κανόνες της αυθεντικής συνταγής – Τι δεν μπαίνει ποτέ στη ζύμη
Πίτσα Ναπολιτάνα: Οι 10 κανόνες της αυθεντικής συνταγής – Τι δεν μπαίνει ποτέ στη ζύμη
Πώς φτιάχνεται η αυθεντική ναπολιτάνικη πίτσα; Οι 10 επίσημοι κανόνες για τη ζύμη, τη μαγιά, το άνοιγμα, την ωρίμαση και το ψήσιμο.
Νερό, αλεύρι, αλάτι και μαγιά. Η αυθεντική πίτσα ναπολιτάνα ξεκινά από τέσσερα βασικά υλικά, αλλά πίσω από αυτή τη φαινομενικά απλή ζύμη κρύβονται αρκετοί και πολύ συγκεκριμένοι κανόνες.
Πόση μαγιά χρειάζεται η ζύμη της πίτσας; Πρέπει να προσθέσουμε ζάχαρη για να ενεργοποιηθεί η μαγιά; Μπορούμε να την ανοίξουμε με τον πλάστη; Και τελικά πόσες ώρες πρέπει να την αφήσουμε να φουσκώσει; Τους κανόνες ορίζει η Ένωση Αυθεντικής Πίτσα Ναπολιτάνα (Associazione Verace Pizza Napoletana -AVPN) που ιδρύθηκε στη Νάπολη το 1984 με σκοπό την προστασία της αυθεντικής συνταγής.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Πόση μαγιά χρειάζεται η ζύμη της πίτσας; Πρέπει να προσθέσουμε ζάχαρη για να ενεργοποιηθεί η μαγιά; Μπορούμε να την ανοίξουμε με τον πλάστη; Και τελικά πόσες ώρες πρέπει να την αφήσουμε να φουσκώσει; Τους κανόνες ορίζει η Ένωση Αυθεντικής Πίτσα Ναπολιτάνα (Associazione Verace Pizza Napoletana -AVPN) που ιδρύθηκε στη Νάπολη το 1984 με σκοπό την προστασία της αυθεντικής συνταγής.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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