Gamay: Από τα Εξάρχεια στο ιστορικό κέντρο με μια συλλογή 370 ετικετών

Από το ντεμπούτο του στα τέλη του 2023, το Gamay κατάφερε να εδραιωθεί ταχύτατα ως ένα από τα πιο περιζήτητα wine bars της Αθήνας. Η πρόσφατη μετακόμισή του σε μία από τις πιο γαστρονομικά ανερχόμενες γωνιές του ιστορικού κέντρου του χαρίζει έναν αέρα ανανέωσης, χωρίς όμως να αλλοιώνει στο ελάχιστο τη φιλοσοφία που το έκανε αγαπητό από την πρώτη στιγμή στα Εξάρχεια.