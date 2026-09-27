Gamay: Από τα Εξάρχεια στο ιστορικό κέντρο με μια συλλογή 370 ετικετών
CANTINA
Gamay Εξάρχεια wine bar

Gamay: Από τα Εξάρχεια στο ιστορικό κέντρο με μια συλλογή 370 ετικετών

Το δημοφιλές wine bar των Εξαρχείων μετακόμισε στην καρδιά του ιστορικού κέντρου διατηρώντας αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του.

Gamay: Από τα Εξάρχεια στο ιστορικό κέντρο με μια συλλογή 370 ετικετών
Από το ντεμπούτο του στα τέλη του 2023, το Gamay κατάφερε να εδραιωθεί ταχύτατα ως ένα από τα πιο περιζήτητα wine bars της Αθήνας. Η πρόσφατη μετακόμισή του σε μία από τις πιο γαστρονομικά ανερχόμενες γωνιές του ιστορικού κέντρου του χαρίζει έναν αέρα ανανέωσης, χωρίς όμως να αλλοιώνει στο ελάχιστο τη φιλοσοφία που το έκανε αγαπητό από την πρώτη στιγμή στα Εξάρχεια. 

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης