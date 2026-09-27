Gamay: Από τα Εξάρχεια στο ιστορικό κέντρο με μια συλλογή 370 ετικετών
Gamay: Από τα Εξάρχεια στο ιστορικό κέντρο με μια συλλογή 370 ετικετών
Το δημοφιλές wine bar των Εξαρχείων μετακόμισε στην καρδιά του ιστορικού κέντρου διατηρώντας αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του.
Από το ντεμπούτο του στα τέλη του 2023, το Gamay κατάφερε να εδραιωθεί ταχύτατα ως ένα από τα πιο περιζήτητα wine bars της Αθήνας. Η πρόσφατη μετακόμισή του σε μία από τις πιο γαστρονομικά ανερχόμενες γωνιές του ιστορικού κέντρου του χαρίζει έναν αέρα ανανέωσης, χωρίς όμως να αλλοιώνει στο ελάχιστο τη φιλοσοφία που το έκανε αγαπητό από την πρώτη στιγμή στα Εξάρχεια.
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