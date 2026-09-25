Δεξαμενές 22: Το σύγχρονο steak house της Άνω Πόλης
CANTINA

Δεξαμενές 22: Το σύγχρονο steak house της Άνω Πόλης

Στην πιο γοητευτική γωνιά της Άνω Πόλης, ένα αρχοντικό μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο γαστρονομικό προορισμό το Δεξαμενές 22

Δεξαμενές 22: Το σύγχρονο steak house της Άνω Πόλης
Είναι όμορφες οι πόλεις από ψηλά. Ειδικά στις ιστορικές Άνω Πόλεις, εκεί όπου τα κάστρα σμιλεύουν το ανάγλυφο του τοπίου και οι παραδόσεις αναμειγνύονται αρμονικά με το σήμερα. Στην πιο γοητευτική γωνιά της Άνω Πόλης, στον αριθμό 22, ένα αρχοντικό, δίπατο πέτρινο σπίτι απ’ το μπαλκόνι του οποίου κάποτε αγνάντευαν την πόλη οι παλιοί ιδιοκτήτες του, μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο γαστρονομικό προορισμό το Δεξαμενές 22.

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