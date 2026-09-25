Δεξαμενές 22: Το σύγχρονο steak house της Άνω Πόλης
Δεξαμενές 22: Το σύγχρονο steak house της Άνω Πόλης
Στην πιο γοητευτική γωνιά της Άνω Πόλης, ένα αρχοντικό μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο γαστρονομικό προορισμό το Δεξαμενές 22
Είναι όμορφες οι πόλεις από ψηλά. Ειδικά στις ιστορικές Άνω Πόλεις, εκεί όπου τα κάστρα σμιλεύουν το ανάγλυφο του τοπίου και οι παραδόσεις αναμειγνύονται αρμονικά με το σήμερα. Στην πιο γοητευτική γωνιά της Άνω Πόλης, στον αριθμό 22, ένα αρχοντικό, δίπατο πέτρινο σπίτι απ’ το μπαλκόνι του οποίου κάποτε αγνάντευαν την πόλη οι παλιοί ιδιοκτήτες του, μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο γαστρονομικό προορισμό το Δεξαμενές 22.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα