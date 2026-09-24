Η νέα πολυτέλεια στο τραπέζι είναι ο χρόνος

Αυτό δεν είναι απλώς μια αίσθηση που έχουμε όλοι, είναι μια αλήθεια. Η νέα έρευνα της AEG «The Art of Hosting», στην οποία έλαβαν μέρος 11 ευρωπαϊκές χώρες, φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της φιλοξενίας: το 61,7% των Ελλήνων δηλώνει ότι καλεί φίλους ή συγγενείς στο σπίτι τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Περισσότεροι από ένας στους πέντε το κάνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.