Η νέα πολυτέλεια στο τραπέζι είναι ο χρόνος
CANTINA
AEG

Η νέα πολυτέλεια στο τραπέζι είναι ο χρόνος

The Art of Hosting της AEG η τέχνη να έχεις τον έλεγχο στην κουζίνα και τον χρόνο να τον αφιερώνεις στους ανθρώπους σου

Η νέα πολυτέλεια στο τραπέζι είναι ο χρόνος
Αυτό δεν είναι απλώς μια αίσθηση που έχουμε όλοι, είναι μια αλήθεια. Η νέα έρευνα της AEG «The Art of Hosting», στην οποία έλαβαν μέρος 11 ευρωπαϊκές χώρες, φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της φιλοξενίας: το 61,7% των Ελλήνων δηλώνει ότι καλεί φίλους ή συγγενείς στο σπίτι τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Περισσότεροι από ένας στους πέντε το κάνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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