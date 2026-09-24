Maison Colette: Η γαλλική φινέτσα στο ιστορικό νεοκλασικό της Παπαδιαμάντη
Maison Colette: Η γαλλική φινέτσα στο ιστορικό νεοκλασικό της Παπαδιαμάντη
Στο εμβληματικό κτίριο στην Κηφισιά βρίσκουμε πλέον το Maison Colette, το νέο εγχείρημα της S One Hospitality που φέρνει τον παριζιάνικο αέρα
Υπάρχουν κάποιες στιγμές στην εστιατορική ζωή της Αθήνας που νιώθεις πως ένας χώρος δεν ανακαινίστηκε απλώς, αλλά περίμενε υπομονετικά το concept που του ταίριαζε. Αυτή ακριβώς είναι η αίσθηση που αποκόμισα διαβαίνοντας την είσοδο του νέου Maison Colette στην Κηφισιά. Εγκατεστημένο στο επιβλητικό νεοκλασικό της οδού Παπαδιαμάντη, ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με σπουδαία ιστορία που φιλοξενούσε παλαιότερα το Bouba, το νέο μέλος της S One Hospitality μοιάζει να κατοικούσε εκεί από πάντα.
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