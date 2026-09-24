Περισσότερη γεύση, λιγότερη σπατάλη: 100 συνταγές με έξυπνο budget
CANTINA
Low budget

Περισσότερη γεύση, λιγότερη σπατάλη: 100 συνταγές με έξυπνο budget

Πώς να φτιάξουμε φαγητό νόστιμο, χορταστικό και θρεπτικό, χωρίς να ξεφύγουμε από τον προϋπολογισμό μας;

Περισσότερη γεύση, λιγότερη σπατάλη: 100 συνταγές με έξυπνο budget

Κάπου ανάμεσα στο «τι θα μαγειρέψουμε σήμερα;» και στο «τι έχει μείνει στο ψυγείο;» βρίσκεται η καθημερινή πρόκληση για κάθε σπίτι. Να φτιάξουμε φαγητό νόστιμο, χορταστικό και θρεπτικό, χωρίς να ξεφύγουμε από το budget και χωρίς να καταλήξουν τρόφιμα ξεχασμένα στο πίσω μέρος του ψυγείου. Η λύση είναι περισσότερο θέμα οργάνωσης παρά περιορισμού. Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί αυτήν την Κυριακή με το Θέμα, η οικονομία στην κουζίνα αποκτά μια διαφορετική διάσταση: δεν σημαίνει να συμβιβαζόμαστε με ένα τραπέζι χωρίς φαντασία, αλλά να μαγειρεύουμε πιο έξυπνα, να αγοράζουμε με σχέδιο και να αξιοποιούμε καλύτερα όσα έχουμε.

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