Γιατί η κανέλα κάνει το μήλο πιο γλυκό;

Η κανέλα είναι το μπαχαρικό που κάνει το μήλο να μοιάζει πιο γλυκό, χωρίς να προσθέτει ούτε ίχνος ζάχαρης.