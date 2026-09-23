Γιατί η κανέλα κάνει το μήλο πιο γλυκό;
Γιατί η κανέλα κάνει το μήλο πιο γλυκό;
Η κανέλα είναι το μπαχαρικό που κάνει το μήλο να μοιάζει πιο γλυκό, χωρίς να προσθέτει ούτε ίχνος ζάχαρης.
Πώς ακριβώς το άρωμά της επηρεάζει τη γεύση και τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τη γλυκύτητα;
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