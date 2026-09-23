Από τα αυγά της γιαγιάς στην πρωτεϊνική ομελέτα: Τι συμβαίνει όταν σταματάμε να μαγειρεύουμε

Υπάρχουν φαγητά που θυμόμαστε χωρίς να γνωρίζουμε τη συνταγή τους. Η ομελέτα της μητέρας μας, ο καγιανάς της γιαγιάς, ακόμη και ένα απλό τηγανητό αυγό μπορεί να έχουν μια γεύση που χρόνια αργότερα αναγνωρίζουμε αμέσως, αλλά δυσκολευόμαστε να μαγειρέψουμε.

Αυτή τη σχέση ανάμεσα στο αυγό, την οικογενειακή μνήμη και τη μετάδοση της μαγειρικής γνώσης εξετάζει νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Διεθνές Περιοδικό Γαστρονομίας και Επιστήμης Τροφίμων (International Journal of Gastronomy and Food Science).



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