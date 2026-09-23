5 εργαλεία που δεν θεωρούμε απαραίτητα στην κουζίνα, αλλά είναι
5 εργαλεία που δεν θεωρούμε απαραίτητα στην κουζίνα, αλλά είναι
Κάθε οικιακός μάγειρας που ασχολείται συχνά με το μαγείρεμα οφείλει να έχει κάποια βασικά εργαλεία και μαγειρικά σκεύη για να γίνεται σωστά η δουλειά.
Ξεκινώντας από ένα σετ μαχαιριών, που περιλαμβάνει από μαχαίρι σεφ έως μικρό κοφτερό μαχαίρι, μέχρι κατσαρόλες, τηγάνια, κουτάλες και σπάτουλες διαφόρων ειδών, σύρμα, καθαριστή λαχανικών και πολυκόφτη.
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