Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (23/9/2026)

Από μια λαχταριστή πίτα και τραγανά πιτάκια μέχρι ένα χορταστικό πιάτο με όσπρια και ένα πλούσιο σοκολατένιο γλυκό, οι επιλογές είναι νόστιμες και ιδανικές για το καθημερινό τραπέζι.