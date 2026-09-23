Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (23/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (23/9/2026)
Σήμερα Τετάρτη, το μενού της ημέρας συνδυάζει αγαπημένες ελληνικές γεύσεις και εύκολες προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας
Από μια λαχταριστή πίτα και τραγανά πιτάκια μέχρι ένα χορταστικό πιάτο με όσπρια και ένα πλούσιο σοκολατένιο γλυκό, οι επιλογές είναι νόστιμες και ιδανικές για το καθημερινό τραπέζι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα