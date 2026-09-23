Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (23/9/2026)
CANTINA
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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (23/9/2026)

Σήμερα Τετάρτη, το μενού της ημέρας συνδυάζει αγαπημένες ελληνικές γεύσεις και εύκολες προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (23/9/2026)
Από μια λαχταριστή πίτα και τραγανά πιτάκια μέχρι ένα χορταστικό πιάτο με όσπρια και ένα πλούσιο σοκολατένιο γλυκό, οι επιλογές είναι νόστιμες και ιδανικές για το καθημερινό τραπέζι.

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