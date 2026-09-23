Σπιτικές χυλοπίτες: Πώς τις φτιάχνουμε, τις στεγνώνουμε και τις αποθηκεύουμε σωστά

Οι σπιτικές χυλοπίτες φτιάχνονται με λίγα υλικά, όμως αν θέλουμε να τις κρατήσουμε για αργότερα, το σημαντικότερο στάδιο είναι το σωστό στέγνωμα. Από το ζύμωμα και το άνοιγμα του φύλλου μέχρι την αποξήρανση και την αποθήκευση, ακολουθούμε τη διαδικασία βήμα βήμα.

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