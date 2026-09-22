Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (22/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τρίτη (22/9/2026)
Σήμερα Τρίτη, το μενού της ημέρας έρχεται με λαχταριστές επιλογές για κάθε γούστο
Από ένα ξεχωριστό σάντουιτς μέχρι ένα χορταστικό κυρίως και ένα γλυκό που κλείνει ιδανικά το γεύμα. Γεύσεις οικείες, υλικά που ταιριάζουν μεταξύ τους και μερικές νόστιμες εκπλήξεις συνθέτουν ένα μενού που αξίζει να δοκιμάσετε.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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