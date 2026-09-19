Εσείς τι ψήνετε στη σχάρα του φούρνου; Πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε καλύτερα
CANTINA
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Εσείς τι ψήνετε στη σχάρα του φούρνου; Πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε καλύτερα

Η σχάρα φούρνου δεν είναι μόνο για να αφήνουμε πάνω της ταψιά και πυρίμαχα σκεύη

Εσείς τι ψήνετε στη σχάρα του φούρνου; Πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε καλύτερα
 Είναι ένα από τα πιο χρήσιμα «εργαλεία» της κουζίνας μας και μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε νόστιμο ψήσιμο, ωραία κρούστα και εκείνη τη χαρακτηριστική γεύση που θυμίζει ψήσιμο στα κάρβουνα. 

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