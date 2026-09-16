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Δεν είναι όλες οι έτοιμες σάλτσες ντομάτας ίδιες - Ποια χρησιμοποιούμε για κάθε φαγητό
CANTINA
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Δεν είναι όλες οι έτοιμες σάλτσες ντομάτας ίδιες - Ποια χρησιμοποιούμε για κάθε φαγητό

Ποιες είναι οι διαφορές στις έτοιμες σάλτσες ντομάτας, και αναλυτικά ποιος τύπος ταιριάζει σε ποια παρασκευή

Δεν είναι όλες οι έτοιμες σάλτσες ντομάτας ίδιες - Ποια χρησιμοποιούμε για κάθε φαγητό
Οι έτοιμες σάλτσες ντομάτας είναι σύμμαχος του μάγειρα στον αγώνα του για νοστιμιά και σωστές υφές. Ταυτόχρονα, είναι δεδομένο ότι είναι υγιεινές, γιατί στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν περιέχουν συντηρητικά. Οι έτοιμες σάλτσες, όμως, βγαίνουν σε πολλούς τύπους. Και κάπως έτσι, τίθεται το πρακτικό ερώτημα ποια είναι η διαφορά τους και κυρίως ποιος τύπος ταιριάζει σε ποια παρασκευή.

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