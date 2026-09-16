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Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (16/9/2026)
CANTINA
μενού

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (16/9/2026)

Τετάρτη σήμερα και για το σημερινό μενού επιλέγουμε νόστιμες συνταγές, που θα μάς λύσουν τα χεριά τις πρώτες φθινοπωρινές ημέρες

Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Τετάρτη (16/9/2026)
Ξεκινάμε με εύκολα πιτάκια με καρότο, πιπεριές, ντομάτα και γραβιέρα, ιδανικά για το σχολείο ή το γραφείο. Συνεχίζουμε με μια δροσερή σαλάτα με ντοματίνια, γλιστρίδα και κολοκυθάκια, ενώ για το μεσημεριανό δοκιμάζουμε τις φακές αραντιστές, μια ξεχωριστή παραδοσιακή συνταγή από την Αστυπάλαια. Για το τέλος, σερβίρουμε το αγαπημένο μωσαϊκό σε μια δροσερή εκδοχή, γεμισμένο με παγωτό βανίλια και φουντούκια.

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