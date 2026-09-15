Κριτική - Nolan: Δέκα χρόνια μετά, τι έχει αλλάξει και τι μένει ίδιο

Το Nolan αποτελεί ένα γνώριμο τοπόσημο στην αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή, συμπληρώνοντας πλέον δέκα χρόνια αδιάλειπτης και απόλυτα πετυχημένης παρουσίας. Από την στιγμή που ο Σωτήρης Κοντιζάς το σύστησε στο κοινό, στη διασταύρωση όπου η οδός Βουλής συναντά την Απόλλωνος, εισήγαγε ένα τολμηρό fusion μοντέλο, που πάντρεψε με μοναδικό τρόπο την ελληνική πρώτη ύλη με τις γευστικές παραδόσεις της Ιαπωνίας. Σήμερα, το εστιατόριο διατηρεί ατόφιο τον αρχικό του χαρακτήρα.