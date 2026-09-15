Μελιττούτα: Η πίτα με μυζήθρα και μέλι που δοκιμάσαμε στη Μεσσηνία (+συνταγή)

Το όνομά της έρχεται από την αρχαιότητα, τα υλικά της είναι βαθιά οικεία στη γαστρονομική παράδοση της Πελοποννήσου, όμως η ίδια είναι μια απολύτως σύγχρονη δημιουργία