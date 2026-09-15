Μελιττούτα: Η πίτα με μυζήθρα και μέλι που δοκιμάσαμε στη Μεσσηνία (+συνταγή)
Μελιττούτα: Η πίτα με μυζήθρα και μέλι που δοκιμάσαμε στη Μεσσηνία (+συνταγή)
Το όνομά της έρχεται από την αρχαιότητα, τα υλικά της είναι βαθιά οικεία στη γαστρονομική παράδοση της Πελοποννήσου, όμως η ίδια είναι μια απολύτως σύγχρονη δημιουργία
Η μελιττούτα, η πίτα που δημιούργησε η κ. Ευγενία Χριστοπούλου στην παραδοσιακή ταβέρνα «Το Εξοχικόν», στο Μουζάκι Μεσσηνίας, είναι από εκείνα τα πιάτα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα.
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