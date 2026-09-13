Λευτέρης Τσούγκας: Η διαδρομή από το Άμστερνταμ και το Fat Duck έως την ηγεσία του Delta
CANTINA

Λευτέρης Τσούγκας: Η διαδρομή από το Άμστερνταμ και το Fat Duck έως την ηγεσία του Delta

Ο Λευτέρης Τσούγκας μιλά για τα δύο αστέρια Michelin του Delta, τους μεγάλους μέντορές του και τη φιλοσοφία που καθορίζει την κουζίνα του

Λευτέρης Τσούγκας: Η διαδρομή από το Άμστερνταμ και το Fat Duck έως την ηγεσία του Delta
Υπάρχουν στιγμές στη διαδρομή ενός μάγειρα που στιγματίζουν το επαγγελματικό του μονοπάτι. Για τον Λευτέρη Τσούγκα, η στιγμή αυτή ήρθε στα μόλις 21 του χρόνια, στους χώρους του Waldorf Astoria στο Άμστερνταμ. Μόλις επτά μήνες μετά το άνοιγμα του Librije Zusje (σημερινού Spectrum), η κουζίνα στην οποία εργαζόταν κατέκτησε δύο αστέρια Michelin, μια διάκριση που για έναν νέο chef δεν αποτελεί απλώς επιτυχία, αλλά μια πραγματική αποκάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης