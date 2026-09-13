Λευτέρης Τσούγκας: Η διαδρομή από το Άμστερνταμ και το Fat Duck έως την ηγεσία του Delta

Υπάρχουν στιγμές στη διαδρομή ενός μάγειρα που στιγματίζουν το επαγγελματικό του μονοπάτι. Για τον Λευτέρη Τσούγκα, η στιγμή αυτή ήρθε στα μόλις 21 του χρόνια, στους χώρους του Waldorf Astoria στο Άμστερνταμ. Μόλις επτά μήνες μετά το άνοιγμα του Librije Zusje (σημερινού Spectrum), η κουζίνα στην οποία εργαζόταν κατέκτησε δύο αστέρια Michelin, μια διάκριση που για έναν νέο chef δεν αποτελεί απλώς επιτυχία, αλλά μια πραγματική αποκάλυψη.