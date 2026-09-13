Λευτέρης Τσούγκας: Η διαδρομή από το Άμστερνταμ και το Fat Duck έως την ηγεσία του Delta
Λευτέρης Τσούγκας: Η διαδρομή από το Άμστερνταμ και το Fat Duck έως την ηγεσία του Delta
Ο Λευτέρης Τσούγκας μιλά για τα δύο αστέρια Michelin του Delta, τους μεγάλους μέντορές του και τη φιλοσοφία που καθορίζει την κουζίνα του
Υπάρχουν στιγμές στη διαδρομή ενός μάγειρα που στιγματίζουν το επαγγελματικό του μονοπάτι. Για τον Λευτέρη Τσούγκα, η στιγμή αυτή ήρθε στα μόλις 21 του χρόνια, στους χώρους του Waldorf Astoria στο Άμστερνταμ. Μόλις επτά μήνες μετά το άνοιγμα του Librije Zusje (σημερινού Spectrum), η κουζίνα στην οποία εργαζόταν κατέκτησε δύο αστέρια Michelin, μια διάκριση που για έναν νέο chef δεν αποτελεί απλώς επιτυχία, αλλά μια πραγματική αποκάλυψη.
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