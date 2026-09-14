Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (14/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Δευτέρα (14/9/2026)
Το μενού της Δευτέρας είναι εδώ για να δώσει νοστιμιά στην αρχή της εβδομάδας
Ένα τραπέζι φτιαγμένο για να υποδεχτεί τη νέα εβδομάδα με όρεξη και καλή διάθεση, με πιάτα που συνδυάζουν φρέσκες γεύσεις, αγαπημένα υλικά και μερικές πιο ξεχωριστές πινελιές.
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά το μενού στο cantina.protothema.gr
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