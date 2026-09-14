Του Τιμίου Σταυρού: Από τον τελευταίο τρύγο στη νέα σπορά

Τα έθιμα του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου: ο βασιλικός, η ευλογία των σπόρων, η έναρξη της σποράς και το νηστίσιμο τραπέζι