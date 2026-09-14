Του Τιμίου Σταυρού: Από τον τελευταίο τρύγο στη νέα σπορά
CANTINA
Του Τιμίου Σταυρού Του Σταυρού έθιμα

Του Τιμίου Σταυρού: Από τον τελευταίο τρύγο στη νέα σπορά

Τα έθιμα του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου: ο βασιλικός, η ευλογία των σπόρων, η έναρξη της σποράς και το νηστίσιμο τραπέζι

Του Τιμίου Σταυρού: Από τον τελευταίο τρύγο στη νέα σπορά
Κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Στη λαϊκή παράδοση, η ημέρα έγινε ένα από τα σημάδια με τα οποία οι άνθρωποι της υπαίθρου μετρούσαν την αλλαγή της εποχής. Ο τρύγος πλησίαζε στο τέλος του, οι πρώτες φθινοπωρινές δουλειές άρχιζαν και ο σπόρος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη γη. Όπως λέει και ο σοφός λαός: «Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε».

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