Επιστροφή στο σχολείο: 20 νόστιμες συνταγές για μεσημεριανό
Επιστροφή στο σχολείο: 20 νόστιμες συνταγές για μεσημεριανό
Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί, και επίσημα, την επιστροφή στην καθημερινότητα.
Οι έντονοι ρυθμοί, λοιπόν, απαιτούν σωστό προγραμματισμό, από τον οποίο δεν πρέπει να εξαιρέσουμε το μεσημεριανό γεύμα της οικογένειας.
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