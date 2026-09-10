Back to school: 5 πρωινά για να ξεκινήσει καλά η μέρα
CANTINA

Back to school: 5 πρωινά για να ξεκινήσει καλά η μέρα

Φτιάχνουμε νόστιμα, εύκολα και γρήγορα πρωινά για κάθε ημέρα της εβδομάδας με προϊόντα Arla και Lurpak

Back to school: 5 πρωινά για να ξεκινήσει καλά η μέρα
Η επιστροφή στην πόλη, σημαίνει επιστροφή και στο πρωινό ξύπνημα, στα γεμάτα προγράμματα και στη γνώριμη ερώτηση των παιδιών πριν το σχολείο: «Τι θα φάμε για πρωινό;». Τις πρώτες ημέρες της νέας σχολικής χρονιάς, μέχρι να βρούμε ξανά τους ρυθμούς μας, χρειαζόμαστε επιλογές νόστιμες, χορταστικές και, κυρίως, προσαρμοσμένες στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας.

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