Back to school: 5 πρωινά για να ξεκινήσει καλά η μέρα
Back to school: 5 πρωινά για να ξεκινήσει καλά η μέρα
Φτιάχνουμε νόστιμα, εύκολα και γρήγορα πρωινά για κάθε ημέρα της εβδομάδας με προϊόντα Arla και Lurpak
Η επιστροφή στην πόλη, σημαίνει επιστροφή και στο πρωινό ξύπνημα, στα γεμάτα προγράμματα και στη γνώριμη ερώτηση των παιδιών πριν το σχολείο: «Τι θα φάμε για πρωινό;». Τις πρώτες ημέρες της νέας σχολικής χρονιάς, μέχρι να βρούμε ξανά τους ρυθμούς μας, χρειαζόμαστε επιλογές νόστιμες, χορταστικές και, κυρίως, προσαρμοσμένες στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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