Back to school: 5 πρωινά για να ξεκινήσει καλά η μέρα

Η επιστροφή στην πόλη, σημαίνει επιστροφή και στο πρωινό ξύπνημα, στα γεμάτα προγράμματα και στη γνώριμη ερώτηση των παιδιών πριν το σχολείο: «Τι θα φάμε για πρωινό;». Τις πρώτες ημέρες της νέας σχολικής χρονιάς, μέχρι να βρούμε ξανά τους ρυθμούς μας, χρειαζόμαστε επιλογές νόστιμες, χορταστικές και, κυρίως, προσαρμοσμένες στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας.