Στήνουμε κουζίνα από το μηδέν: Ο εξοπλισμός που πραγματικά χρειάζεται ένα νέο σπίτι
Στήνουμε κουζίνα από το μηδέν: Ο εξοπλισμός που πραγματικά χρειάζεται ένα νέο σπίτι
Τι εξοπλισμό χρειάζεται μια κουζίνα; Τα βασικά σκεύη εργαλεία και μικροσυσκευές για να στήσετε μια λειτουργική κουζίνα από το μηδέν.
Μια καινούργια κουζίνα δεν χρειάζεται να γεμίσει από την πρώτη ημέρα. Χρειάζεται μερικά σωστά σκεύη, καλά εργαλεία και αρκετό ελεύθερο χώρο για όσα θα αποδειχθούν πραγματικά χρήσιμα στην πορεία.
Για μια βασική και λειτουργική κουζίνα χρειαζόμαστε τρεις κατσαρόλες διαφορετικού μεγέθους, δύο τηγάνια, δύο ταψιά, τρία βασικά μαχαίρια, δύο επιφάνειες κοπής, σουρωτήρι, μπολ, εργαλεία μαγειρικής, δοχεία αποθήκευσης, ζυγαριά και θερμόμετρο τροφίμων. Οι περισσότερες μικροσυσκευές μπορούν να αγοραστούν αργότερα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του σπιτιού.
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