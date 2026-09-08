Πίσω στην καθημερινότητα: 6 συνταγές για το οικογενειακό τραπέζι

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα. Το σχολείο, οι δραστηριότητες και οι καθημερινές υποχρεώσεις γεμίζουν ξανά το πρόγραμμά μας και μαζί τους επιστρέφει ένα γνώριμο ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα; Όσο οι ρυθμοί ανεβαίνουν, η ανάγκη για πρακτικές και νόστιμες λύσεις γίνεται όλο και πιο έντονη. Αυτή την περίοδο δεν αναζητούμε απαραίτητα καινούργιες συνταγές, αλλά πιάτα που μας βοηθούν να οργανώσουμε καλύτερα την εβδομάδα.