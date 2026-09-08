Πίσω στην καθημερινότητα: 6 συνταγές για το οικογενειακό τραπέζι
Πίσω στην καθημερινότητα: 6 συνταγές για το οικογενειακό τραπέζι
Όσο οι ρυθμοί ανεβαίνουν, η ανάγκη για πρακτικές και νόστιμες λύσεις γίνεται όλο και πιο έντονη. Σύμμαχός μας τα προϊόντα Arla και το βούτυρο Lurpak
Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την επιστροφή στην καθημερινότητα. Το σχολείο, οι δραστηριότητες και οι καθημερινές υποχρεώσεις γεμίζουν ξανά το πρόγραμμά μας και μαζί τους επιστρέφει ένα γνώριμο ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα; Όσο οι ρυθμοί ανεβαίνουν, η ανάγκη για πρακτικές και νόστιμες λύσεις γίνεται όλο και πιο έντονη. Αυτή την περίοδο δεν αναζητούμε απαραίτητα καινούργιες συνταγές, αλλά πιάτα που μας βοηθούν να οργανώσουμε καλύτερα την εβδομάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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