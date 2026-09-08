Οινοποιία Ψαρούλη: Σύγχρονη οινοποίηση σε πήλινους αμφορείς
Οινοποιία Ψαρούλη: Σύγχρονη οινοποίηση σε πήλινους αμφορείς
Η οινοποίηση σε πήλινους αμφορείς είναι το επόμενο βήμα για την Οινοποιία Ψαρούλη, στη Βασιλάδα της Μεσσηνίας
Το πρόσφατο ταξίδι μας στη Μεσσηνία στάθηκε αφορμή να περιηγηθούμε σε αμπελώνες από τους οποίους προέρχονται εξαιρετικές ετικέτες και να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση. Η επίσκεψή μας στην Οινοποιία Ψαρούλη, στη Βασιλάδα, επιβεβαίωσε αυτό που ήδη είχαμε στο μυαλό μας: για τους καλλιεργητές της Μεσσηνίας, ο στόχος δεν είναι μόνο η παραγωγή, αλλά η εξέλιξη και η πρωτοπορία με στόχο την ανάδειξη του μεσσηνιακού κρασιού.
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