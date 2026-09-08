Έχετε σπάτουλα σιλικόνης (μαρίζ) στην κουζίνα; Δείτε πότε χρειάζεται αντικατάσταση
Έχετε σπάτουλα σιλικόνης (μαρίζ) στην κουζίνα; Δείτε πότε χρειάζεται αντικατάσταση
Η σπάτουλα σιλικόνης, γνωστή και ως μαρίζ, είναι ένα από τα πιο πρακτικά εργαλεία σε κάθε κουζίνα
Είναι εύκαμπτη, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες και ασφαλής για χρήση σε αντικολλητικά τηγάνια και κατσαρόλες. Παράλληλα, αποτελεί πολύτιμο βοηθό στη ζαχαροπλαστική για την ανάμειξη υλικών, καθώς επίσης και το άδειασμα ενός μπολ. Πόσο διαρκεί, όμως, μια σπάτουλα σιλικόνης και τι πρέπει να κάνετε για να παραμείνει σε καλή κατάσταση για όσο το δυνατόν περισσότερο;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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