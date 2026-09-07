Μουσταλευριά: Η σωστή αναλογία σε μούστο και αλεύρι και το μυστικό για να γίνει λεία
Μουσταλευριά: Η σωστή αναλογία σε μούστο και αλεύρι και το μυστικό για να γίνει λεία
Πώς φτιάχνουμε μουσταλευριά με μούστο και αλεύρι. Η σωστή αναλογία, το μυστικό για να μη σβολιάσει και πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη.
Η μουσταλευριά είναι από τα γλυκά που εμφανίζονται μαζί με τον τρύγο και διαρκούν όσο και ο φρέσκος μούστος. Για να πετύχει, δεν χρειάζεται πολλά υλικά, χρειάζεται όμως σωστή αναλογία και προσοχή στο αλεύρι, ώστε να πήξει χωρίς να σχηματίσει σβόλους.
Κάθε χρόνο, από τα τέλη Αυγούστου και μέσα στον Σεπτέμβριο, ο φρέσκος μούστος επιστρατεύεται στις κουζίνες για γίνει πετιμέζι και μουστοκούλουρα, ενώ ένα μέρος του μπορεί να καταλήξει σε μουσταλευριά, ίσως την πιο απλή παρασκευή που μπορούμε να κάνουμε με τον χυμό των φρεσκοπατημένων σταφυλιών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα