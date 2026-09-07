Μουσταλευριά: Η σωστή αναλογία σε μούστο και αλεύρι και το μυστικό για να γίνει λεία

Η μουσταλευριά είναι από τα γλυκά που εμφανίζονται μαζί με τον τρύγο και διαρκούν όσο και ο φρέσκος μούστος. Για να πετύχει, δεν χρειάζεται πολλά υλικά, χρειάζεται όμως σωστή αναλογία και προσοχή στο αλεύρι, ώστε να πήξει χωρίς να σχηματίσει σβόλους.

Κάθε χρόνο, από τα τέλη Αυγούστου και μέσα στον Σεπτέμβριο, ο φρέσκος μούστος επιστρατεύεται στις κουζίνες για γίνει πετιμέζι και μουστοκούλουρα, ενώ ένα μέρος του μπορεί να καταλήξει σε μουσταλευριά, ίσως την πιο απλή παρασκευή που μπορούμε να κάνουμε με τον χυμό των φρεσκοπατημένων σταφυλιών.

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