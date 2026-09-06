Βαγγέλης και Αλέκος: Για κοκκινιστά κεφτεδάκια σε μια κρυφή αυλή στη Φραντζή

Αυτοκίνητα, συνεργεία, πολυκατοικίες και η διαρκής κίνηση προς και από τη Συγγρού συνθέτουν το αστικό σκηνικό της Φραντζή. Κάπου εκεί, στον αριθμό 43, υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα που δύσκολα διακρίνει κανείς. Πρόκειται για τη Στοά Ιατρού, στα μικρά καταστήματα της οποίας εγκαταστάθηκε η ταβέρνα Βαγγέλης και Αλέκος.