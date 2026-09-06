Βαγγέλης και Αλέκος: Για κοκκινιστά κεφτεδάκια σε μια κρυφή αυλή στη Φραντζή
Βαγγέλης και Αλέκος: Για κοκκινιστά κεφτεδάκια σε μια κρυφή αυλή στη Φραντζή
Ο Βαγγέλης και Αλέκος είναι μια νέα ταβέρνα στον Νέο Κόσμο που σερβίρει γνώριμα πιάτα με καθαρά σπιτικό χαρακτήρα
Αυτοκίνητα, συνεργεία, πολυκατοικίες και η διαρκής κίνηση προς και από τη Συγγρού συνθέτουν το αστικό σκηνικό της Φραντζή. Κάπου εκεί, στον αριθμό 43, υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα που δύσκολα διακρίνει κανείς. Πρόκειται για τη Στοά Ιατρού, στα μικρά καταστήματα της οποίας εγκαταστάθηκε η ταβέρνα Βαγγέλης και Αλέκος.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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