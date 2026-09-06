Επιστροφή στο σχολείο: 20 συνταγές για εύκολο και νόστιμο πρωινό
CANTINA

Επιστροφή στο σχολείο: 20 συνταγές για εύκολο και νόστιμο πρωινό

Φτιάχνουμε πρωινό για ενέργεια και δύναμη που θα κρατήσει τα παιδιά μέχρι το μεσημέρι

Επιστροφή στο σχολείο: 20 συνταγές για εύκολο και νόστιμο πρωινό
Με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο, ξεκινά ένας καθημερινός αγώνας δρόμου για να οργανώσουμε τα πάντα. Και επειδή ο χρόνος πολλές φορές δεν είναι αρκετός για να τα προλάβουμε όλα, κάτι που ενδεχομένως παραμελούμε ή δεν του δίνουμε τη σημασία που του πρέπει, είναι το πρωινό.

Για να κερδίσετε, λοιπόν, πολύτιμο χρόνο, συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε 20 ιδέες για εύκολες και νόστιμες συνταγές, αλλά και smoothies, που αρέσουν σε όλους.

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