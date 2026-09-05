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Upon στο Παλαιό Φάληρο για cappelletti με μανιτάρια και flatbread με pulled pork
CANTINA
Upon

Upon στο Παλαιό Φάληρο για cappelletti με μανιτάρια και flatbread με pulled pork

Στην πλατεία Ντάβαρη, το Upon, το all day του Γρηγόρη Κίκη φέρνει στο Παλαιό Φάληρο μια κουζίνα σύγχρονη, πληθωρική και κατανοητή

Upon στο Παλαιό Φάληρο για cappelletti με μανιτάρια και flatbread με pulled pork
Ένα ζεστό βράδυ στην πλατεία Ντάβαρη, τα τραπέζια του Upon έχουν γεμίσει από νωρίς. Άλλοι έχουν έρθει για φαγητό, κάποιοι πίνουν ακόμη καφέ, ενώ στο βάθος, πίσω από την τζαμαρία, διακρίνονται το μπαρ, η ανοιχτή κουζίνα και η εντυπωσιακή γυάλινη κάβα. Οι ρυθμοί είναι εκείνοι ενός πολυσύχναστου all day μαγαζιού, όμως όλα όσα φτάνουν στο τραπέζι μετακινούν σταδιακά τη συζήτηση προς ένα σύγχρονο μπιστρό με πολύ ενδιαφέρον.

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