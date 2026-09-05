Επιστροφή στα θρανία: 30 υγιεινές και νόστιμες ιδέες για το σχολικό κολατσιό
CANTINA
σχολικό κολατσιό τάπερ σχολείου

Επιστροφή στα θρανία: 30 υγιεινές και νόστιμες ιδέες για το σχολικό κολατσιό

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία έχει ξεκινήσει. Οι μαθητές ετοιμάζονται για το «πρώτο κουδούνι», το ίδιο και οι μαμάδες και μπαμπάδες

Επιστροφή στα θρανία: 30 υγιεινές και νόστιμες ιδέες για το σχολικό κολατσιό
Το σχολικό κολατσιό είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, καθώς το ζητούμενο είναι πώς οι μικροί μαθητές θα ακολουθήσουν ένα υγιεινό, χορταστικό και νόστιμο διατροφικό πλάνο σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

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