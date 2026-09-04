Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (4/9/2026)
Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (4/9/2026)
Παρασκευή σήμερα και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε συνταγές με βάση τα όσπρια, πολύτιμους πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με υψηλή διατροφική αξία
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μία μπρουσκέτα με γουακαμόλε, αυγό ποσέ και μαυρομάτικα, ένα πολύ χορταστικό brunch, που μπορεί να σταθεί όμως και ως ελαφρύ βραδινό. Για κυρίως πιάτο, αλλά και για συνοδευτικό θα φτιάξουμε ρεβιθοκεφτέδες με δροσερή σάλτσα πιπεριάς και μινεστρόνε με φασόλια, ενώ για γλυκό -η μόνη συνταγή που δεν έχει βάση τα όσπρια- θα ετοιμάσουμε ένα υπέροχο κέρασμα με φιστίκια Αιγίνης, τώρα που είναι και η εποχή τους.
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα