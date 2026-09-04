Το μενού της ημέρας – Τι τρώμε σήμερα Παρασκευή (4/9/2026)

Παρασκευή σήμερα και το μενού μας είναι αφιερωμένο σε συνταγές με βάση τα όσπρια, πολύτιμους πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με υψηλή διατροφική αξία