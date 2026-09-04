Αξιολογώντας τη μαγειρική του Πλυτά: Η ουσία πίσω από τον θόρυβο
CANTINA
Πλυτά Παγκράτι

Αξιολογώντας τη μαγειρική του Πλυτά: Η ουσία πίσω από τον θόρυβο

Επισκεφτήκαμε το Πλυτά στο Παγκράτι, και αξιολογούμε όλα όσα δοκιμάσαμε και όσα μάς έκαναν θετική και αρνητική εντύπωση

Αξιολογώντας τη μαγειρική του Πλυτά: Η ουσία πίσω από τον θόρυβο
Το ταξίδι μου μέχρι την Πλατεία Γούβας στο Παγκράτι με έφερε ένα μεσημέρι Αυγούστου στην πόρτα του Πλυτά, ακριβώς την ώρα που τα παιδιά του σέρβις ετοιμάζονταν να ανοίξουν τις πόρτες του εστιατορίου. Εστιατόριο είπα; Όχι ακριβώς. Μαγειρείο, αναψυκτήριο, εργαστήριο παρασκευής σπουδαίων επιδορπίων, καφενείο... Κάτι από όλα; Δεν έχει και τόση σημασία. Στην ουσία πρόκειται για το εγχείρημα τεσσάρων ανθρώπων της σύγχρονης γαστρονομίας: του Περικλή Κοσκινά, του Γιάννη Λουκάκη, του Μάριου Κοροβέση και του Σπύρου Πεδιαδιτάκη.

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